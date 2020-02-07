В жилищном комитете отчитались о самых неубранных от снега районах

Сотрудники жилищного комитета проинспектировали Кировский, Невский, Фрунзенский, Приморский и Центральный районы Петербурга на предмет уборки внутриквартальных территорий от осадков и составили "рейтинг" самых неухоженных.

"Наибольшее количество замечаний зафиксировано в Невском и Центральном районах. Все выявленные замечания были устранены работниками управляющих и подрядных организаций до окончания проверки", - поведали в пресс-службе жилкома.

В уборке дворов и улиц города участвовали 7256 дворников, 497 единиц уборочной техники и 483 средств малой механизации.

Напоследок в жилкоме напомнили, что во всех районных администрациях продолжают функционировать горячие линии по организации антиснежной уборки.