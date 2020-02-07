Экс-кандидат в мундепы МО «Нарвский округ» оспаривает результаты выборов в округе

Не прошедший в совет МО «Нарвский округ» кандидат от «Партии роста» Сергей Самасадкин подал апелляцонную жалобу на решение Кировского районного суда об отказе отменять результаты выборов во втором округе муниципалитета, рассказал ЗАКС.Ру бывший кандидат. Он сообщил, что обратился в городской суд 7 февраля.

Самасадкин считает, что по итогам голосования должен был занять пятое место по округу и пройти в совет депутатов муниципалитета. Однако, вместо него в совет попал кандидат от «Единой России» Никита Ковешников. По словам Самасадкина, на избирательном участке №585 его конкуренту якобы «нарисовали» 118 голосов к 67 действительным.

Экс-кандидат сообщил, что после подсчета бюллетеней на участке озвучивали голоса за кандидатов. Тогда член комиссии Илья Жуков заявил, что у Ковешникова 67 голосов, рассказал Самасадкин. Он добавил, что итоговый протокол на участке не подписывали – действующая тогда председатель УИК №585 Ирина Кондакова якобы уехала вместе с документами в избирательную комиссию муниципального образования.

- В половину шестого было закончено голосование по муниципальным выборам. Председатель не вела ни увеличенную форму протокола, ни таблицы, взяла документы и убежала в ИКМО. Протокол был подписан в 7:50 часов. Только семь членов комиссии его подписало, то есть пять человек не подписало этот протокол, - заявил экс-кандидат.

Как следует из данных ГАС «Выборы», Ковешников на участке №585 набрал 118 голосов. При этом, на видеозаписи с УИК один из членов комиссии произносит, что за кандидата от «Единой России» проголосовали 67 человек, а другой представитель избиркома говорит о 83 голосах.

Самасадкин рассказал, что Кировский районный суд приобщил видеозапись к делу – ее просматривали на одном из заседаний. Однако судья заявил, что видео снимали на губернаторские выборы, а к муниципальным оно не относится. Районный суд отказался отменять результаты выборов.

Помимо этого заявления, Самасадкин подал еще четыре иска в суды. Он подал апелляционную жалобу в Санкт-Петербургский городской суд на отказ районной инстанции отменять итоги выборов на УИК №585. Также экс-кандидат судится со Следственным отделом ГСУ СК по Кировскому району за отказ возбуждать уголовное дело о фальсификации итогов голосования в отношении председателя УИК №585 и ИКМО «Нарвский округ».

Помимо этого, экс-кандидат подал апелляцию в горсуд на решение Кировского районного суда по удалению его как члена комиссии с правом совещательного голоса с УИК №585. Ответчиками по делу выступают участковый избирком и УМВД России по Кировскому району.

Также с него сняли полномочия члена ИКМО с правом решающего голоса, рассказал Самасадкин. Экс-кандидат пояснил, что он узнал о своем отстранении утром 8 сентября.

- В восемь утра я пришел в комиссию, и мне объявили: «Вы лишаетесь статуса». Это злоупотребление правом – именно в день голосования меня лишить статуса, чтобы у меня не было возможности в суде оспорить или еще что-то. У меня просто такая ситуация: я и кандидат, и член комиссии с правом совещательного голоса вышестоящей комиссии – ИКМО, и член комиссии с правом решающего голоса УИКа, но это УИК на другом избирательном округе, где я не баллотировался, - рассказал Самасадкин.

По его словам, снять с него полномочия члена ИКМО комиссия не могла – только полномочия члена УИК с правом совещательного голоса. Это решение он также сейчас оспаривает в Кировском районном суде.

София Саттарова

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