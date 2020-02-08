СК возбудил уголовное дело после гибели депутата Хайруллина при аварии вертолета

Приволжское управление на транспорте Следственного Комитета возбудила уголовное дело по факту жесткой посадки самолета, при которой погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Вертолет получил серьезные повреждения корпуса. Всего в вертолете были трое человек, двое других получили серьезные травмы, они госпитализированы.

По словам следователей, основным версиями причин аварии считаются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия.

Инцидент произошел накануне, 7 февраля. Гибель Хайруллина подтвердили в Госдуме.