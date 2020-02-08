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12:44

КПРФ вышла на митинг в защиту законных прав граждан в Петербурге

фото ЗакС политика КПРФ вышла на митинг в защиту законных прав граждан в Петербурге

Петербургское отделение КПРФ проводит согласованный митинг за права граждан на площади Ленина, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На митинге собрались около 300 сторонников коммунистов. Акция началась с песни о комсомолах и выступления депутата Законодательного собрания от КПРФ Ирины Ивановой. Она заявила, что впереди у города много реформ: конституционная, мусорная и другие. По словам Ивановой, необходимо добиться, чтобы власти провели все изменения не в ущерб народу.

Протестующие выступают против мусорной реформы, сноса гаражей, роста тарифов и цен. Также участники акции выступают против повышения пенсионного возраста и за индексацию пенсий. Помимо этого, протестующие хотят добиться сохранения парков со скверами и доступного общественного транспорта.

За порядком на митинге следят сотрудники полиции. Вдоль площади Ленина стоит более 10 автомобилей правоохранительных органов.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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