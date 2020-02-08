Путин поздравил РУДН с 60-летним юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Российского университета дружбы народов с юбилеем вуза, документ опубликован на сайте Кремля.

РУДН отмечает 60-летний юбилей. Путин напомнил, что тогда вуз «гостеприимно распахнул свои двери для молодых людей, приехавших в Москву из только что завоевавших независимость государств Азии, Африки и Латинской Америки» и стал им «родным домом».

Путин отметил, что РУДН «внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур». По его словам, вуз и сегодня «бережно сохраняет сложившиеся традиции, высоко держит планку одного из ведущих» в России, а также объединяет «талантливую, инициативную, целеустремленную молодёжь из разных стран, открытую для прогрессивных идей и реализации современных программ и проектов». Путин пожелал вузу «успехов, удачи и всего самого доброго».