18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:24

Беглов занялся проблемой транспортной доступности Петергофа

фото ЗакС политика Беглов занялся проблемой транспортной доступности Петергофа

Губернатор Александр Беглов признал недостаточным транспортное сообщение между Петербургом и Петергофом и в связи с этим письменно обратился к руководству Северо-Западной пригородной пассажирской компании, передает сайт Смольного.

"Финансовый вопрос, если железнодорожники смогут найти место в расписании для этих электричек, будет решаться совместно. Ждем ответа от Северо-Западной пригородной пассажирской компании", - сказал чиновник.

В планах Беглова - организовать еще по одной электричке в утренние и вечерние часы пик. Ожидается также, что между вокзалами весной начнет курсировать еще одна "Ласточка".

К лету социальные автобусные маршруты, связывающие Петербург с Ломоносовом, усилятся 28 машинами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:01 "Жемчужный берег" Финского залива снова защищали на Юго-Западе

17:10 Защитники Муринского парка напомнили о себе при помощи снеговиков

16:24 Беглов занялся проблемой транспортной доступности Петергофа

15:40 Варламов присоединился к критикам благоустройства в Лисьем Носу

14:58 В Котласе вновь митингуют против мусорной реформы

14:11 Жильцы "Балтийской жемчужины" вышли на протестный флэшмоб

13:23 "Роснефть" оплатит учет численности белых медведей

12:41 Активисты приветствуют "пешеходное" благоустройство в Мариинском проезде

12:01 Протоиерей Смирнов ждет от Конституции примата "русского народа" над остальными

11:13 Белковский выделил особенности работы нового правительства

10:26 "Яблоко" подготовило свои 20 поправок в Конституцию

8 февраля, 17:58 Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Хайруллина

8 февраля, 17:40 Митинг КПРФ: от Конституции до гаражей

8 февраля, 16:53 Глава Минздрава сообщил о потере 70 тысяч пациентов в год из-за ошибок врачей

8 февраля, 15:56 Муниципал: Макаров заявил о намерении исключить главу МО "Введенский" из "Единой России" из-за казино в его квартире

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru