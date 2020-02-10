Беглов отчитался о проделанной в первой неделе февраля работе

Петербургский градоначальник Александр Беглов поведал на своей странице "ВКонтакте" об итогах первой рабочей недели февраля.

Среди прочего, он напомнил, что в Зеленогорске наконец были достроены и сданы поликлиника на Комсомольской улице и детсад на улице Мира. Свои двери оба учреждения откроют в первом квартале текущего года.

Кроме того, на прошлой неделе Беглов совершал деловую поездку в Москву, где ему удалось договориться об увеличении субсидирования нацпроекта "Здравоохранение" в Петербурге.

Также услышаны были просьбы жителей Петродворцового района, которые жаловались на неудобства, испытываемые ими из-за утренного транспортного коллапса. Беглов заверил, что в ближайшее время будет запущена дополнительная электричка: в апреле будет курсировать "Ласточка", а летом выйдут 28 новых автобусов на маршруты №200 и №210.

На прошлой неделе Беглов встретился с участниками регионального конкурса "Лидеры России". Благодаря мероприятию Смольному удалось пополнить свой кадровый резерв: например, победитель 2017 года Юлия Аблец теперь возглавляет комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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