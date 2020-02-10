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10:40

"Улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ": Вечеринка юрфорума переезжает на Заячий остров

фото ЗакС политика "Улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ": Вечеринка юрфорума переезжает на Заячий остров

Шумные ночные гуляния юристов более не побеспокоят жителей улицы Рубинштейна: вечеринка Санкт-Петербургского международного юридического форума Legal Street переезжает на Заячий остров.

"Число делегатов уже так велико, что улица Рубинштейна стала мала для ПМЮФ - что ж, мы рады анонсировать новый формат и раздвинуть границы дружеского веселья до масштабов острова... Петропавловская крепость, историческое место основания Санкт-Петербурга, водные просторы и неповторимые виды одного из красивейших городов на Земле - этот вечер гарантированно станет незабываемым для всех гостей", - отмечается в описании формата мероприятия.

Вечеринка состоится 21 мая. Сам форум начнется 19 и завершится 23 мая.

Улица Рубинштейна известна своим обилием питейных заведений. На улице длиной менее километра расположились более 70 баров, ресторанов, рюмочных, кафе, пабов. Местные жители не единожды протестовали против того, чтобы под их окнами шумно кутили до утра гости и жители Петербурга.

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