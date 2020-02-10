Калининградского блогера обыскали в рамках дела о реабилитации нацизма

Правоохранители приходили с обыском домой к калининградскому блогеру Николаю Горелову, уведомила "Северо-Запад. МБХ медиа" его супруга Светлана Наумчик.

"Обыск начался сегодня в 7:30. У нас изъяли телефон, жесткий диск, роутер и зарядку от телефона. Обыск прошел с ордером. Они пояснили, что обыск проходит в рамках дела о реабилитации нацизма и им нужно изъять технику, с которой был опубликован рассказ Николая. Сейчас обыск окончен, на допрос пока мужа не вызывали", - рассказала Наумчик.

Ранее, напомним, на Горелова завели дело о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК) за публикацию литературной работы о Второй мировой войне.

"Там поднимаются темы насилия над мирным германским населением, репрессий красноармейцев после окончания Второй мировой, роли Советского союза в создании Северной Кореи и другие подобные вещи. В этой литературной работе подняты вещи, которые не нравятся нашему правительству", - пояснял калининградец суть своей работы.

Максимальная санкция по инкриминируемой Горелову статье - штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.