Депутат из Ленобласти предложил сократить название Санкт-Петербурга для экономии бумаги

Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости в рамках процедуры внесения поправок в Конституцию переименовать Санкт-Петербург в Петербург. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

По мнению Петрова, сокращение названия приведет «к экономии бумаги и других расходных материалов при изготовлении документов, вывесок, объявлений». Полное название субъекта жители города в повседневной жизни и так уже почти никто не употребляет, уверен депутат.

Кроме того, парламентарий считает, что внесение соответствующей поправки в Конституцию, поднимет интерес жителей города к всенородному голосованию в целом и «привлечет на участки широкие массы»

Петров полагает, что вопрос можно и не включать в общий пакет поправок в основной закон страны, а вынести на отдельное, параллельное голосование.