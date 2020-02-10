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11:50

"Левада": 72% россиян поддерживают идею изменения Конституции

фото ЗакС политика "Левада": 72% россиян поддерживают идею изменения Конституции

Большая часть опрошенных социологами "Левада-центра" россиян - 72% - намеренны поддержать предлагаемые изменения Конституции; доля тех, кто собираются поучаствовать в голосовании, - 64%. Результатами исследования делятся "Ведомости".

Количество тех, кто выступает против внесения корректив в Основной закон страны, - 13%. Ещё 15% респондентов затруднились ответить.

Наибольшее одобрение получили социальные предложения: 92% опрошенных выступают за индексацию пенсий, 83% - за установление МРОТ на уровне прожиточного минимума, другие 84% поддержали приоритет российского права над международным.

Ограничение президентских сроков поддерживают 64% россиян, закрепление полномочий Госсовета - 58%. При этом только 6% посчитали последнюю коррективу действительно важной.

Всенародное голосование о внесении изменений в Конституцию может пройти либо 12, либо 26 апреля.

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