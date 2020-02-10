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12:17

Суд оставил в силе приговор оппозиционеру Гальперину, обвиняемому в призывах к экстремизму

фото ЗакС политика Суд оставил в силе приговор оппозиционеру Гальперину, обвиняемому в призывах к экстремизму

Московский областной суд решил оставить в силе приговор активисту Марку Гальперину, которого ранее отправили в колонию в рамках дела о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), информирует "МБХ медиа".

На заседании адвокат оппозиционера указывал на то, что замена условного срока на реальный - это повторное наказание за одну и ту же провинность, в связи новый приговор не может считаться легитимным. Второй защитник Гальперина добавил также, что он не мог вовремя явиться в инспекцию, так как отбывал административный арест - и инспектор об этом знал.

Дело в отношении Гальперина было возбуждено в 2016 году. По версии СК, он якобы призывал к экстремистской деятельности в интервью YouTube-каналу "Градус-ТВ". В частности, таким призывом следствие посчитало его фразу о необходимости выходить на улицы и бороться.

В декабре 2019 года Гальперину заменили условный срок на реальный. Суд постановил отправить активиста в колонию-поселение на полтора года с учетом его пребывания под домашним арестом.

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