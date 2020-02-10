Николай Бондаренко – Вячеславу Макарову: Что ты несешь? Что это за ахинея?

Член фракции КПРФ в Саратовской областной Думе Николай Бoндаренкo прокомментировал реакцию спикера петербургского Заксобрания и руководителя городского отделения «Единой России» Вячеслава Макарова на новость о подпольном казино, обнаруженном в квартире главы МО «Введенский» Олега Калядина.

Макаров, напомним, объявил, что поднимет вопрос о незамедлительном исключении Калядина из партии и добавил, что «партийный билет «Единой России» – это свидетельство кристальной честности и порядочности».

«Наверное, кем-то уважаемый Вячеслав Макаров (тоже видный единоросс), что ты несешь? Что это за ахинея? Какая порядочность? Какая честность? Партию «Единая Россия» народ окрестил партией жуликов и воров в первую очередь потому, что вас через одного сажают за коррупцию, за мошенничество, за превышение должностных полномочий, за организацию вот такого вот не совсем легального бизнеса», - заявил коммунист Бондаренко в своем видеоблоге «Дневник депутата».

Обращаясь к спикеру петербургского ЗакСа, он также сказал, что члены его партии давно лишились чести и достоинства.

«Вы инструмент в руках политической и экономической элиты, которым воплощают в жизнь убожество, которое называют итогами правления вашей партии. Нищета населения. Десятки миллионов людей, живущих за чертой бедности - вот это итоги вашей работы. Как вы можете называть себя честными? Главная задача, которая сегодня стоит перед «Единой Россией», - дорваться до кормушки. и, по возможности, чтобы тебя за руки не поймали», - добавил Бондаренко.

Напомним, после скандала с обнаруженным казино в муниципалитете сообщили, что Калядин решил уйти с должности главы МО «Введенский».

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