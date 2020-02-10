Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян "тихими алкоголиками"

Ведущий специалист Министерства здравоохранения, нарколог Евгений Брюн поведал о количестве злоупотребляющих алкоголем граждан, треть из них обозначив как "тихих алкоголиков". Соображениями чиновник поделился в эфире программы "Поздняков".

"Есть злоупотребляющие, не дошедшие ни до нарколога, ни до врача. Это одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%. Это тихие алкоголики", - уведомил Брюн.

Данная категория россиян не учитывается статистикой именно потому, что они не обращаются за помощью ко врачам. Чаще всего эти люди погибают от сердечных недугов, а не от цирроза печени, поэтому в статистику смертей от алкоголя не попадают.