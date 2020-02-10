В России разрешат выращивать коноплю и мак в медицинских и промышленных целях

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о сортах наркосодержащих растений, которые отныне можно выращивать на территории РФ в промышленных и медицинских целях. Документ доступен на портале правовой информации.

Речь идёт о культивировании снотворного мака, который используется при производстве лекарственных препаратов. В таком случае содержание психотропных и наркотических веществ в нём законом не ограничивается. Однако в маке, выращиваемом для промышленных нужд, может содержаться не больше 0,6% кодеина, морфина, тебаина и орипавина.

Ограничения касаются и производства конопли: в сухой массе листьев и верхних соцветий растения не должно быть более 0,1% тетрагидроканнабиола. Только при соблюдении этого условия растение можно будет легитимно культивировать.

Посевы разведут только в центральной части РФ. К производству будут допущены только проверенные компании.

К посеву запрещат использовать семена любых сортов конопли четвёртой и дальнейших репродукций и семена снотворного мака второй и следующих репродукций.