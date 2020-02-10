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16:12

Бортко о судебных спорах с рекламщиками: Они просто обиделись

фото ЗакС политика Бортко о судебных спорах с рекламщиками: Они просто обиделись

Экс-кандидат в петербургские градоначальники Владимир Бортков рассказал "Росбалту" о том, с чего началась история о его судебных спорах с компанией "Реклама-Центр", которая решила взыскать с режиссера 4,2 млн рублей долгов по оплате своих услуг.

"Когда я баллотировался на пост губернатора, мы одно время с ними сотрудничали. Но за свою рекламу они хотели чересчур много денег, просто какие-то колоссальные суммы. Очень жадные! Нас это не устроило, и мой штаб решил, что это дорого, ведь мы все-таки оппозиция - откуда у нас деньги? Тогда и решили, что найдем другую контору вместо „Рекламы-Центра“. Они сильно обиделись и выставили счет, хотя развешивали уже то, что не полагалось", - пояснил деятель культуры.

Резюмируя, Бортко заметил, что ему наверняка удастся выиграть разбирательство.

Согласно иску, с которым обратились в суд представители "Реклама-Центра", компания изготавливала агитационные материалы для кандидата в губернаторы с июня по август прошлого года, однако Бортко якобы не уведомил её о расторжении контракта, оплатив только позиции за два месяца. В итоге задолженность накопилась колоссальная - более 4 млн рублей, которые рекламщики и желают взыскать с режиссера. Первое заседание назначено на 11 марта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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