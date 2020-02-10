Экс-главу МО «Введенский» исключили из «Единой России»

Президиум регионального совета петербургского отделения «Единой России» в понедельник, 10 февраля, исключил из партийных рядов Олега Калядина, до недавнего времени руководившего муниципальным образованием «Введенский».

В ночь на 8 февраля в принадлежащую Калядину квартиру в доме на Кронверкском проспекте ворвались сотрудники полиции и Росгвардии, обнаружив там подпольное казино. Внутри находились рулетка, столы для покера и игровые автоматы. В тот же день руководитель петербургских единороссов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что глава МО «Введенский» «перешел грань» и пообещал поднять вопрос об его исключении из партии.

За несколько часов до лишения партбилета Калядин решил сложить полномочия муниципального главы, которые исполнял с 2009 года. С 2011 года, согласно официальной биографии на сайте муниципалитета, он был советником Макарова.





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