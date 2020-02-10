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10 февраля, 17:36

Столичную активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за поддержку политзэков

фото ЗакС политика Столичную активистку оштрафовали на 150 тысяч рублей за поддержку политзэков

Троицкий райсуд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей активистку Анну Бульбасову, задержанную 31 декабря 2019 года на акции в поддержку политических заключенных: девушку признали виновной в повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

"Конечно, будем обжаловать. Самое забавное было после заседания - судья дала совет мне и другим участникам процесса, сказала: „Если ты живешь в России, надо уважать законы. А если не хочешь их уважать, то уезжай из России“", - поделился адвокат "Апологии протеста" Мансур Гильманов в разговоре с "МБХ медиа".

31 декабря столичные правоохранители увезли в отделы полиции 13 пикетчиков, на четырех из которых, в том числе - на Бульбасову, составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП.

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