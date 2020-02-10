Проспект Энергетиков в районе переезда пообещали расширить осенью

Расширение "пробочного" участка проспекта Энергетиков, о необходимости которого городская власть заявляла еще при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко, будет закончено в октябре, сообщает строительное СМИ "Канонер".

Речь идет о пересечении проспекта с Якорной улицей и близлежащими железнодорожными путями.

Изданию при этом чиновники не ответили на вопрос о том, почему работы по расширению магистрали на последние полгода были приостановлены.

Финансируется реконструкция петербургским бюджетом и бюджетом Российских железных дорог - напополам.