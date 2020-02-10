Источники Bloomberg поведали, на кого Кремль сделает ставку перед выборами в 2021 году

Президент Владимир Путин надеется, что руководимое Михаилом Мишустиным правительство позволит выйти экономике страны на уверенный и стабильный рост, что в 2021 году поможет "Единой России" завоевать большую часть мандатов на выборах в Госдуму. Такой информацией поделились с Bloomberg источники, близкие к руководству государства.

В Кремле хотят, чтобы ЕР сохранила парламентское большинство: этих целей намерены добиться без использования агрессивных тактик, которые привели к массовым протестам 2011 года, которые были вызваны вероятными фальсификациями процесса.

"Путин выстроил правительство, которое будет ассоциироваться со скачком роста [экономики]. Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить [ситуацию]", - приводит издание мнение экономиста Михаила Дмитриева.

Другие источники Bloomberg известили, что настоящая тактика Кремля состоит в том, чтобы члены кабинета министров единогласно поддерживали бы увеличение госрасходов: якобы это обеспечит видимое улучшение экономической ситуации и позволит сохранить контроль главы государства над Госдумой.

Другая ключевая задача, поставленная перед выборами 2021 года, - снижение уровня социальной напряженности.