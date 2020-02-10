Бывшего главу столичного управления СК Дрыманова хотят отправить в тюрьму на 16 лет

Государственный обвинитель считает, что бывшего руководителя столичного управления Следкома Александра Дрыманова следует приговорить к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 196 млн рублей за взятки от вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова), пишут РИА "Новости".

Кроме Дрыманов в деле фигурируют экс-глава управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко и бывший начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК Михаил Максименко. Офицеров задержали в 2015 году после перестрелки у элитного ресторана Elements: тогда правоохранителям попался соратник Шакро Молодого Андрей Кочуйков (Итальянец).

Как считают в СК, Крамаренко, Дрыманов, Максименко и ГСУ СК по Москве Денис Никандров получили от арестованного Итальянца взятку в размере 1 млн долларов через предпринимателя Дмитрия Смычковского и поделили деньги между собой. Последний заключил сделку со следствием, был отправлен в колонию и недавно вышел по УДО.