Администрация Красносельского района не согласовала проведение протестного митинга

Митинг в Красносельском районе, который заявители планировали провести 16 февраля, не согласовала районная администрация. Об этом сообщил депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик. На акции планировалось обсудить наболевшие социальные и экологические проблемы - главным образом, нехватку образовательных учреждений.

"Мы вновь получили отказ, как нам кажется, по надуманным причинам: на данное время 16.02. там уже запланировано мероприятие под патронажем Администрации Красносельского района, посвященное дню защитника отечества. Тем не менее, мы не готовы сдаваться и будем организовывать социальный митинг в Красносельском в другие даты", - написал общественный деятель ЗАКС.Ру.

Активисты просили разрешения на проведение акции в Южно-Приморском парке.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.