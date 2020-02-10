Малое количество "Оскаров" у Тарантино лишило спокойствия Зюганова

Либеральным загоовором лидер КПРФ Геннадий Зюганов объяснил факт недостаточного, по его меркам, количества наград "Оскар", полученных кинорежиссером Квентином Тарантино за его последнюю работу "Однажды в Голливуде". Данное предположение он изложил в социальных сетях.

"Конечно, «на вкус, на цвет товарищей нет», но, полагаю, что решение жюри политически ангажировано в пользу либерального лобби", - написал 75-летний политик в Twitter.

В фильме преподносятся события 1960-х годов в их измененном виде: члены коммуны, придерживавшихся левых убеждений и считавших себя угнетенными, совершили вооруженный налет на особняк, в котором происходила вечеринка звезд шоу-бизнеса. В фильме показана альтернативная версия произошедшего.

"Оскара" впервые за свою карьеру получил актер Брэд Питт - за роль второго плана в фильме Тарантино.