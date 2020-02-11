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9:26

Жертвами коронавируса стали уже более тысячи человек

фото ЗакС политика Жертвами коронавируса стали уже более тысячи человек

По состоянию на утро 11 февраля от атипической пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, погибли уже 1016 человек, а заражены свыше 42 тысяч граждан. Данная информация предоставлена национальной комиссией здравоохранения КНР.

За сутки количество инфицированных выросло на 2478 человек, смертей - 108. Подавляющее большинство погибших - 103 человека - проживали в эпицентре распространения заболевания - провинции Хубэй. В китайских больницах с вирусом 2019-nCoV лежат более 37 тысяч граждан, более 7 из которых в критическом состоянии. Заболевание удалось победить лишь почти в четырех тысячах случаев.

Кроме Китая, вирус успел распространиться в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. На территории РФ пока выявлено лишь два случая заражения - в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба больных - китайцы.

В качестве превентивной меры против проникновения заболевания в Россию была закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке, однако самолеты из "Поднебесной" до сих пор летают.

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