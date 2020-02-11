Жертвами коронавируса стали уже более тысячи человек

По состоянию на утро 11 февраля от атипической пневмонии, вызванной китайским коронавирусом, погибли уже 1016 человек, а заражены свыше 42 тысяч граждан. Данная информация предоставлена национальной комиссией здравоохранения КНР.

За сутки количество инфицированных выросло на 2478 человек, смертей - 108. Подавляющее большинство погибших - 103 человека - проживали в эпицентре распространения заболевания - провинции Хубэй. В китайских больницах с вирусом 2019-nCoV лежат более 37 тысяч граждан, более 7 из которых в критическом состоянии. Заболевание удалось победить лишь почти в четырех тысячах случаев.

Кроме Китая, вирус успел распространиться в Японии, Сингапуре, Таиланде, Южной Корее и Австралии. На территории РФ пока выявлено лишь два случая заражения - в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба больных - китайцы.

В качестве превентивной меры против проникновения заболевания в Россию была закрыта граница с КНР на Дальнем Востоке, однако самолеты из "Поднебесной" до сих пор летают.