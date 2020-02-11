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10:21

США потратит почти миллиард долларов на противодействие России

фото ЗакС политика США потратит почти миллиард долларов на противодействие России

Администрация президента США Дональда Трампа считает резонным выделить свыше 700 млн долларов из бюджета на противодействие влияния России, следует из информации, опубликованной на сайте Белого дома.

Этими деньгами американские политики хотят спонсировать системы безопасности Европы, Евразии и Центральной Азии; обеспечить поддержку территориальной ценности союзников США, помочь своим странам-партнерам отказаться от российского военного оборудования; устранить слабые стороны в макроэкономической среде, которые правительство России стремится эксплуатировать - например, зависимость от энергии или торговли.

Дополнительно 24 млн планируется выделить Центру глобального взаимодействия для противодействия российской пропаганде и дезинформации.

В опубликованном документа Россия именуется "конкурирующим" государством, бросающим вызовы Штатами наряду с Китаем.

Кстати, на противодействие КНР предлагается потратить ощутимо больше денег - 1,5 млрд долларов.

 

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