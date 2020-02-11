Горсуд отменил штраф пресс-секретарю «Весны» за акцию против роста стоимости проезда в метро

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Петроградского районного суда о штрафе для пресс-секретаря движения «Весна» Никиты Левкина, сообщил ЗАКС.Ру адвокат активиста от «Апологии протеста» Александр Передрук. Он уточнил, что горсуд пока не представил мотивировочную часть своего решения.

Напомним, представители «Весны» провели в ноябре 2019 года акцию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Активисты спустились на эскалаторе в метрополитен с плакатами против роста цен. В тот день полиция их не задержала, но затем правоохранительные органы по камерам установили всех активистов и составили на них протоколы.

Петроградский районный суд признал Левкина виновным в организации несогласованной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП) и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

София Саттарова