18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:10

Горсуд отменил штраф пресс-секретарю «Весны» за акцию против роста стоимости проезда в метро

фото ЗакС политика Горсуд отменил штраф пресс-секретарю «Весны» за акцию против роста стоимости проезда в метро

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Петроградского районного суда о штрафе для пресс-секретаря движения «Весна» Никиты Левкина, сообщил ЗАКС.Ру адвокат активиста от «Апологии протеста» Александр Передрук. Он уточнил, что горсуд пока не представил мотивировочную часть своего решения.

Напомним, представители «Весны» провели в ноябре 2019 года акцию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Активисты спустились на эскалаторе в метрополитен с плакатами против роста цен. В тот день полиция их не задержала, но затем правоохранительные органы по камерам установили всех активистов и составили на них протоколы.

Петроградский районный суд признал Левкина виновным в организации несогласованной акции (ч.2 ст.20.2 КоАП) и назначил наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:40 Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

17:35 Организаторы «социального» митинга в Красносельском районе сделали третью попытку его согласовать

17:30 Зюганов: КПРФ не против упоминания Бога в Конституции

17:12 Необдуманный выход на лёд может стоить петербуржцам не только жизни, но и 5 тысяч рублей

17:01 Вишневский обратился в суд из-за отказа КГИОП защитить бывшую медсанчасть на Одоевского

16:46 "Я сотрудник АП": Глава СПЧ не стал толковать приговор фигурантам дела "Сети"

16:30 Петербург презентуют как город Евро-2020 на роуд-шоу с блинами и водкой

16:26 Муниципал: «Яблочники» отстояли в суде свержение главы МО «Остров Декабристов»

16:24 Журналисту "Урал. МБХ медиа" впервые в РФ вынесли приговор по уголовному делу о "нежелательной организации"

16:00 Суд отказался возвращать дело Израйлита прокурору из-за декларации об амнистии капитала

15:48 Дмитриева, Трохманенко и Четырбок внесли законопроект о компенсациях жертвам терактов

15:37 Муниципал: "Сдавал за 30 фишек в месяц": Ургант пошутил про казино в квартире экс-главы МО "Введенский"

15:18 Главу московской "Другой России" задержали из-за фото в Instagram

14:55 ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

14:50 Суд в Петербурге постановил заблокировать интернет-магазины хамона и других санкционных продуктов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru