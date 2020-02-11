Операторы оценили бесплатный доступ россиян к социально важным сайтам в 150 млрд рублей в год

Операторы мобильной связи и интернет-компании намерены требовать от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам для россиян, пишет «Коммерсант».

Решение было принято на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ. Обеспечение бесплатного доступа для компаний может обернуться затратами более чем в 150 млрд рублей в год, причем, опасается РСПП, из-за роста объемов потребляемого трафика они будут только увеличиваться.

Для сравнения, в целом доходы операторов от услуг передачи даных для россиян составили в 2019 году 450 млрд рублей. При этом операторам необходимо исполнять «закон Яровой» и закон о суверенном интернете, и в таких условиях они считают очередное обременение недопустимым.

РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента. В Роскомнадзоре дали понять, что готовы подключиться к разработке «отдельного нормативного регулирования».

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам предложил президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. После этого Минкомсвязи потребовало с 1 марта обеспечить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти. Полный перечень ресурсов должен быть сформирован к концу февраля.