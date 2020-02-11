Избившие подростка колпинские полицейские отправились в тюрьму

Колпинский райсуд огласил приговоры двум сотрудникам ППС Александру Заброде и Евгению Аунингу, которые обвинялись в причинении увечий подростку, известил адвокат "Зоны права" Дмитрий Герасимов.

Обоим инкриминировали ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий с применением насилия). Заброда получил 1 год 8 месяцев колонии, Аунинг - 1 год и 6 месяцев. Кроме того, им запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

Потерпевшему юноше была также выплачена компенсация в размере 50 тысяч рублей. Вину подсудимые признали и раскаялись.

Напомним, в конце мая 2019 года кассирша одного из магазинов сети "Семья" заподозрила подростка в краже и вызвала наряд ППС. На место прибыли Аунинг и Заброда, которые, не став изучать запись с камер наблюдения продуктового, забрали юношу в отдел и стали там избивать, под конец пыток пообещав его изнасиловать. Мать несовершеннолетнего не могла с ним связаться несколько часов, а затем ей пришлось забирать сына в крови из отдела полиции. Врачи зафиксировали у подростка сотрясение мозга, гематомы, ушибы и ссадины.