Молодой племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

Двадцатитрехлетний Хамзат Кадыров, которого считают племянником руководителя Чечни Рамзана Кадырова, стал во главе Совета безопасности республики, известил у себя в Instagram двоюродный брат чеченского лидера Турпалали Ибрагимов.

Кроме того, он уведомил подписчиков о том, что 30-летний Ибрагим Закриев стал начальником администрации главы и правительства обозначенного субъекта РФ.

"Искренне поздравляю моих дорогих племянников с назначениями на новые должности. Ибрагим Закриев назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, Хамзат Кадыров возглавил Совбез ЧР. Я искренне желаю Ибрагиму и Хамзату крепкого здоровья и дальнейших успехов на пути служения Отчизне", - написал Ибрагимов.

Ранее, сразу по достижении совершеннолетия, Хамзат Кадыров получил пост главы Курчалоевского района Чечни, а Закриев был мэром Грозного.