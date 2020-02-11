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12:12

Молодой племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

фото ЗакС политика Молодой племянник Кадырова возглавил Совбез Чечни

Двадцатитрехлетний Хамзат Кадыров, которого считают племянником руководителя Чечни Рамзана Кадырова, стал во главе Совета безопасности республики, известил у себя в Instagram двоюродный брат чеченского лидера Турпалали Ибрагимов.

Кроме того, он уведомил подписчиков о том, что 30-летний Ибрагим Закриев стал начальником администрации главы и правительства обозначенного субъекта РФ.

"Искренне поздравляю моих дорогих племянников с назначениями на новые должности. Ибрагим Закриев назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, Хамзат Кадыров возглавил Совбез ЧР. Я искренне желаю Ибрагиму и Хамзату крепкого здоровья и дальнейших успехов на пути служения Отчизне", - написал Ибрагимов.

Ранее, сразу по достижении совершеннолетия, Хамзат Кадыров получил пост главы Курчалоевского района Чечни, а Закриев был мэром Грозного. 

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