Суд в Петербурге постановил заблокировать интернет-магазины хамона и других санкционных продуктов

Выборский суд Петербурга удовлетворил иск прокурора к управлению Роскомнадзора по СЗФО о блокировке сайтов, через которые можно купить санкционные продукты из Испании и Италии, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Речь идет о двух сайтах, которые базируются в Москве. На них были размещены «информационные материалы о реализации мясной продукции, молочной продукции – сыра, в отношении которых установлены запреты и ограничения по ввозу в Российской Федерации, производства Испании, Италии».

Продовольственное эмбарго президент Владимир Путин ввел после того, как США и Евросоюз ввели санкции против России из-за присоединения Крыма в 2014 году. В 2015 году Путин отдельным указом постановил уничтожать все «санкционные» товары, которые попадают в Россию.

До конца 2020 года действует запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. В феврале 2019 года российская таможня предложила расширить список запрещенных к ввозу продуктов, включив туда консервы из мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и фруктов, яйца, мед, джемы, фруктовые пюре и соки. С критикой инициативы выступил Минсельхоз.