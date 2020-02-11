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14:55

ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

Европейский суд по правам человека постановил взыскать с властей России 80 тысяч евро компенсаций в пользу жительниц Читы Татьяны Вовк и Марины Богдановой, чьи сыновья 12 лет назад подорвались на гранате, которую нашли на детской площадке. О решении Страсбургского суда рассказала юрист "Зоны права" Анастасия Коптеева.

21 апреля 2008 года 13-летний Сергей Вовк и 7-летний Артем Богданов вышли на прогулку во дворе своего дома. За две недели до этого на детскую площадку завезли новый песок. Во время игры мальчики обнаружили в земле предмет, похожий на гранату, который впоследствии взорвался. В результате ЧП пятеро детей получили минно-взрывные травмы: четверых мальчиков госпитализировали, а пострадавшую девочку отпустили домой. Богданову осколки гранаты попали в живот и грудь, а Вовку распороли обе ноги.

Тогда следствию не удалось установить виновника произошедшего. Родители пострадавших детей обратились в Центральный районный Читы суд с иском к Минфину России о компенсации морального вреда, однако инстанция отказалась удовлетворять требования заявителей. В результате женщины и подали жалобу в ЕСПЧ.

Европейский суд счел, что российские власти нарушили статью 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь).

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