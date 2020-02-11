ЕСПЧ присудил 80 тысяч евро матерям читинских мальчиков, подорвавшихся на гранате

Европейский суд по правам человека постановил взыскать с властей России 80 тысяч евро компенсаций в пользу жительниц Читы Татьяны Вовк и Марины Богдановой, чьи сыновья 12 лет назад подорвались на гранате, которую нашли на детской площадке. О решении Страсбургского суда рассказала юрист "Зоны права" Анастасия Коптеева.

21 апреля 2008 года 13-летний Сергей Вовк и 7-летний Артем Богданов вышли на прогулку во дворе своего дома. За две недели до этого на детскую площадку завезли новый песок. Во время игры мальчики обнаружили в земле предмет, похожий на гранату, который впоследствии взорвался. В результате ЧП пятеро детей получили минно-взрывные травмы: четверых мальчиков госпитализировали, а пострадавшую девочку отпустили домой. Богданову осколки гранаты попали в живот и грудь, а Вовку распороли обе ноги.

Тогда следствию не удалось установить виновника произошедшего. Родители пострадавших детей обратились в Центральный районный Читы суд с иском к Минфину России о компенсации морального вреда, однако инстанция отказалась удовлетворять требования заявителей. В результате женщины и подали жалобу в ЕСПЧ.

Европейский суд счел, что российские власти нарушили статью 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на жизнь).