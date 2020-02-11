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17:40

Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

фото ЗакС политика Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

Компания "МСК", деятельность которой считают связанной с предпринимателем Евгением Пригожиным, будет поставлять питание для российского главы Владимира Путина во время его заграничных поездок. Соответствующий тендер стоимостью 54 млн рублей обнаружило издание "МБХ медиа".

Кроме того, организация займется поставками провианта на мероприятия, связанные с визитами высокопоставленных иностранных делегатов в Россию. По договору, "МСК" необходимо будет "подтверждать качество и безопасность продуктов питания" и предоставлять "высокий уровень обслуживания".

В конкурсе участвовала единственная компания, контракт  с которой заключается до конца текущего года.

Впервые о том, что "МСК" имеет отношение к Пригожину, которого часто именуют в СМИ "поваром Путина", написала в 2018 году "Русская служба Би-би-си": тогда компания получила первый подряд от властей и должна была организовать новогодний приём в Кремле.

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