Врански освободили от ответственности за непроведение митинга Кировский районный суд прекратил административное дело в отношении лидера «Красивого Петербурга» Красимира Врански, об этом последний сообщил в Twitter. Протокол был составлен по ст. 20.2.3 КоАП (неинформирование органов власти об отмене митинга). Дело касалось митинга 10 сентября по итогам губернаторских и муниципальных выборов. Врански сообщал, что тогда митинг не смогли провести из-за большой занятости в штабе «Наблюдателей Петербурга», акция в итоге прошла спустя неделю. Суд признал правонарушение Врански малозначительным. Активиста освободили от ответственности, ограничившись устным замечанием.

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