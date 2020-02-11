"Мемориал" признал политзаключенной художницу Цветкову, преследуемую за откровенные рисунки

Правозащитный центра "Мемориал" счёл политической заключенной художницу Юлию Цветкову, которую обвиняют в распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК) из-за её чрезмерно, как считают правоохранители, откровенных рисунков.

"Мы считаем, что уголовное преследование Юлии Цветковой вызвано ее общественной деятельностью и активной феминистской позицией. Она продвигает свои взгляды абсолютно законными методами как активистка и деятельница современного искусства", - манифестируют в "Мемориале".

Цветковой инкриминируют "тиражирование" порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывает под домашним арестом.