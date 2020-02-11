18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11 февраля, 19:29

Суд заслушал позиции ответчиков и допросил свидетеля по делу о разгоне Первомая

фото ЗакС политика Суд заслушал позиции ответчиков и допросил свидетеля по делу о разгоне Первомая

Смольнинский районный суд 11 февраля на заседании по делу о разгоне общедемократической колонны на шествии 1 мая 2019 года допросил свидетеля - представителя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Дмитрия Никонова, который сопровождал подколонну молодежного «Яблока».

Никонов заявил, что он не видел задержания людей из «своей подколонны». По его словам, он только после праздников узнал о произошедшем 

Помимо этого, присутствовавшие на заседании ответчики пояснили свою позицию по делу. В частности, представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявил, что во время проведения первомайского шествия ведомство действовало в рамках закона. Он добавил, что представители комитета на мероприятии не принимали решения о том, что согласованное шествие стало несогласованным митингом. При этом, по его словам, именно это по факту и произошло - колонна якобы организовала несогласованный митинг, который проходил 40 минут. Об этом же на заседании заявил представитель ГУ МВД по Петербургу. По его словам, начало движения третьей общедемократической колонны задержалось на 40 минут, а затем ещё на 30-40 минут колонна сама остановилась и организовала митинг. Участников акции пришлось вытеснить на тротуар для планируемого потом мотопробега и восстановления движения транспорта по Невскому проспекту. 

- Третья колонна выдвигалась с места построения с задержкой в 40 минут в силу объективных причин, потому что с задержкой двигались первые две колонны. Никто не говорит о том, что необходимо было прекратить публичное мероприятие - шествие в составе третьей колонны - в силу того, что по времени они не укладывались. Даже если бы они шли медленнее и пришли бы на площадь Ленина не через 60 минут, как это было заявлено, а пришли бы через 80-90 минут, никто бы не препятствовал проведению этого мероприятия. Но тем не менее участники шествия в составе третьей колонны в течение где-то 20 минут прошли до Невского проспекта, 96, остановились и начали проведение митинга, - заявил представитель полиции.

По его словам, именно это и стало причиной не разгона, но вытеснения людей на тротуар. Сделано это было якобы ради их же безопасности - следом ехали люди на мотоциклах в рамках другого мероприятия, заявили представители ведомств. 

При этом, представитель уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова на заседании заявил, что аппарат омбудсмена классифицируют действия правоохранительных органов 1 мая как разгон.

Судья перенесла рассмотрение дела на 3 марта. Она напомнила участникам процесса о необходимости предоставить ряд документов. В частности, Росгвардия должна предоставить материалы о том, кто выполнял обязанности руководителя сотрудниками ведомства на момент проведения шествия, ранее суд установил, что глава Росгвардии в Петербурге 1 мая 2019 года находился в отпуске.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11 февраля, 18:17 Адвокат Филинкова рассказал о реакции подзащитного на приговоры по делу «Сети»*

10 февраля, 12:27 Барабанов о приговоре по делу «Сети»*: Это зеленый свет для применения пыточной практики

7 февраля, 19:58 Экс-кандидат в мундепы МО «Нарвский округ» оспаривает результаты выборов в округе

28 января, 17:15 Суд ознакомился с видеозаписью о сбежавших с бюллетенями членах УИК №1280

22 января, 15:47 Суд сделал соответчиком по делу о разгоне первомайского шествия сотрудницу комитета по законности

13 января, 19:18 Суд запросил экспертное мнение ЦИК по иску к Горизбиркому из-за видео с участков

27 декабря 2019, 15:03 Четыре способа вернуть мандат через суд

26 декабря 2019, 11:31 "Мемориал" подал в ЕСПЧ вторую жалобу калининградского анархиста Лукичева

24 декабря 2019, 20:34 Шмаков попросил судью не прекращать его дело из-за задержания в "Озере Долгом"

23 декабря 2019, 18:59 Городской суд не отменил итоги выборов в МО «Екатерингофский»


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11 февраля, 20:54 Карельский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу в честь прибавки в 21 рубль

11 февраля, 20:25 Ольга Голодец переходит на работу в Сбербанк

11 февраля, 19:59 Дом Теппера де Фергюсона в Пушкине отреставрируют за 45 млн рублей

11 февраля, 19:55 Беглов посоветовал Рассудову решать проблему "псевдожилья"  в ЗакСе

11 февраля, 19:29 Суд заслушал позиции ответчиков и допросил свидетеля по делу о разгоне Первомая

11 февраля, 19:25 Историк Соколов останется в московском СИЗО до середины апреля

11 февраля, 18:58 В Москве задержали участников пикетов в поддержку фигурантов дела "Сети"

11 февраля, 18:50 "Мемориал" признал политзаключенной художницу Цветкову, преследуемую за откровенные рисунки

11 февраля, 18:34 ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название

11 февраля, 18:31 Депутаты предлагают сделать экс-президентов РФ пожизненными сенаторами

11 февраля, 18:17 Адвокат Филинкова рассказал о реакции подзащитного на приговоры по делу «Сети»*

11 февраля, 18:10 Территорию завода "Петрохолод" выставили на торги: цена превышает 1 млрд рублей

11 февраля, 18:03 РПЦ хочет получить здание с домовым храмом в честь "Русских афонских святых" в Песочном

11 февраля, 17:59 Врански освободили от ответственности за непроведение митинга

11 февраля, 17:40 Аффилированная с Пригожиным компания за 54 млн рублей накормит Путина

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru