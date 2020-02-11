Дом Теппера де Фергюсона в Пушкине отреставрируют за 45 млн рублей

В Пушкине отреставрируют дом Теппера де Фергюсона, на это из бюджета Петербурга выделят более 45 млн рублей, сообщили в Смольном.

Дом 1790-го года постройки находится по адресу улица Средняя, дом 4/2 лит. А. Админстрация Пушкинского района подготовила проектную документацию и комплект бумаг для проведения конкурса по выбору подрядчика. Планируется, что его итоги подведут в феврале.

Живший в этом доме Людвиг-Вильгельм Теппер де Фергюсон был преподавателем музыки в Царскосельском лицее в первой половиге XIX-го века, он учил в том числе сестер императора Александра I. Долгое время в советские годы в этом доме располагался ЗАГС Пушкинского района, затем его передали в управление камерному хору «Петербургские серенады».