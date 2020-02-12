Осужденного за убийство Немцова Заура Дадаева переведут в тюрьму на три года

Куйбышевский суд Иркутска удовлетворил представление о переводе осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева в тюрьму на три года, передает «Интерфакс».

Представление внес начальник исправительной колонии № 3, где Дадаев отбывает наказание. Его переведут в тюрьму на три года, а после этого остаток срока он снова будет отбывать в колонии строгого режима.

Это решение обжаловано в Иркутском областном суде, оно пока не вступило в законную силу. В облсуде сообщили, что получили жалобу сегодня, 12 февраля.

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. В политика выстрелили несколько раз. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства до сих пор не найден.