Архангельскому губернатору вручили антипремию в здании областного ЗакСа

Члены фракции КПРФ в Архангельском областном собрании депутатов, пользуясь тем, что 12 февраля с отчетом их посетил губернатор Игорь Орлов, поднялись к нему на трибуну и вручили антипремию "Золотые макарошки". Она вручается местным знаменитостям за самое неудачное высказывание года, и победителя в лице Орлова определили еще в конце 2019-го, передает портал 29.ru.

Отмечается, что скандала не получилось и что Орлов сразу спрятал артефакт, доставшийся ему за фразу "шелупонь" в адрес людей, протестующих против свалки на Шиесе.

Испытывающий проблемы с рейтингом, губернатор тем не менее намерен участвовать в осенних выборах.