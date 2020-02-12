"Мосгортранс" решил хвалить пассажиров за оплату проезда в рамках борьбы с "зайцами"

На пяти маршрутах автобусов в Москве начали хвалить пассажиров за оплату в качестве профилактики безбилетного проезда, сообщает «Мосгостранс».

Акция коснулась маршрутов №№ 14, 93, 112э, 161 и 772: по данным «Мосгортранса», на них процент «зайцев» выше всего. В рамках акции в автобусах на этих маршрутах расклеили стикеры, которые напоминают о необходимости оплачивать каждую поездку, и хвалят добросовестных пассажиров. Также на стикерах есть QR-код, с помощью которого можно получить особое письмо на телефон.

«Ответственное отношение пассажиров к оплате проезда позволяет городу регулярно обновлять парк и совершенствовать инфраструктуру – это делает наземный транспорт удобнее и безопаснее», - отметили в «Мосгортрансе».