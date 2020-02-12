Петербургские аптеки располагают двухнедельным запасом медицинских масок

Аптеки, поликлиники и больницы Петербурга обладают достаточным количеством медицинских масок, на которые значительно вырос спрос в связи с мировой эпидемией коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

"Мониторинг проводится ежедневно, и по состоянию на сегодняшнее утро в аптеках присутствует двухнедельный запас масок", - подчеркнул он.

По сведениям чиновника, городские медицинские учреждения имеют в наличии как минимум месячный запас масок, а некоторым из них должно хватить масок даже на полгода.

Ранее проблемой ценообразования на этот товар заинтересовались антимонопольщики, установившие, что цена на него в некоторых аптеках и интернет-магазинах увеличилась в разы.