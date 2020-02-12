Активистке "Другой России" дали 10 суток ареста за картинку в Instagram

Запрещенная символика на фотографии, выложенной в Instagram, стала основанием для присуждения активистке незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольге Шалиной 10 суток административного ареста, сообщает "МБХ Медиа" из здания суда в Москве. Минувшую ночь девушка провела в отделе полиции.

Символика, о которой идет речь - эмблема запрещенной и признанной экстремистской в РФ организации НБП, предшественницы "Другой России". Пост в социальной сети датируется 24 января.

Шалина известна своей эпатажной акцией на выставке техники ФСИН в конце 2018 года. Тогда она вскрыла себе вены, протестуя против деятельности ведомства. После этого, отбыв 5 суток в спецприемнике, она на несколько месяцев оказалась под административным надзором.