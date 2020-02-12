Милонов стремится к запрету на празднование Дня святого Валентина в школах

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов напомнил о себе при помощи новой "фирменной" инициативы: его не устраивает, что в российских школах популярно отмечать День всех влюбленных 14 февраля, и он выступает за запрет этой практики. В представлении Милонова, атрибутика праздника выглядит некачественной пародией на подлинные сентиментальность и родство душ, напоминая ему лубочные американские фильмы про реалии СССР. День святого Валентина абсолютно чужд представлениям нормального россиянина о прекрасном и отечественному менталитету, уверен петербуржец.

"Необдуманное решение какого-либо образовательного учреждения об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. "Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости", - цитирует текст записки ее обладатель в лице редакции РИА "Новости".

Свое деловое предложение законотворец направил новому министру просвещения Сергею Кравцову.

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