Онищенко о побеге помещенной под карантин пациентки Боткинской больницы: Правильно сделала

Госпитализированная с подозрением на коронавирус в Петербурге женщина, которая сбежала из-под карантина, имела право покинуть больницу, но ее побег был «некорректен», заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Женщина вернулась в Петербург из Китая. Через неделю ее с признаками ОРВИ госпитализировали в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин. Анализы не выявили наличия коронавируса. Возмущенная пациентка сломала электронный замок двери инфекционного бокса и сбежала. Представитель управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что никого из заболевших не госпитализировали насильно.

«Правильно сделала. Она проявила сознательность, когда появились симптомы ОРВИ, обратилась к врачу, предупредила, что была в Китае, ей провели анализ, и когда она узнала, что он отрицательный, - ушла», - приводит слова Онищенко «Интерфакс».

Однако, считает он, женщина поступила некорректно, сбежав. «Если была бы воспитанным человеком, то, конечно, пришла бы к врачу, объяснила, что нет никаких проблем, выпишите меня», - считает он.

«В данном случае с точки зрения личных интересов женщины, интересов экономики для здравоохранения, не вижу эпидемических показаний. Никакой угрозы для Петербурга в данном случае не вижу», - подчеркнул Онищенко.

По его словам, заболевание, вызванное новым коронавирусом COVID-2019, «не такое серьезное, как казалось на первый взгляд».