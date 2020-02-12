В 2019 году невыездными должниками считались более 10 млн россиян

Около 10,5 млн российских граждан в течение предыдущего года не могли выехать из страны по причине задолженности перед государством, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию от Федеральной службы судебных приставов.

Приведенный показатель увеличился на 2 с лишним млн человек по сравнению с аналогичной статистикой за 2018 год.

В абсолютном денежном выражении сумма долгов в ушедшем году составила более 4,3 млрд рублей. К концу прошлого года невыездных должников числилось уже только 3,2 млн человек, обязанных государству в общей сложности около 1,4 млрд рублей.