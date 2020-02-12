В России заметно снизилось число приговоров по "наркотическим" статьям

За 2019 год судебных приговоров по делам, связанным с хранением, приобретением и сбытом наркотиков, стало меньше на 22 процента, передает РБК со ссылкой на председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева. Общее их количество оцениватеся приблизительно в 80 тысяч, и из них три четверти связаны с делами о приобретении и хранении запрещенных веществ.

В наступившем году вместе с коллегами Лебедев намерен заняться анализом правоприменения данных статей и оформить на его основе практические рекомендации, что ранее поручал сделать президент Владимир Путин.

Напомним, что самым громким и скандальным делом, связанным с наркотиками в 2019 году, стало дело журналиста Ивана Голунова, с которого вскоре после возбуждения дела и массовых протестов сняли все обвинения.