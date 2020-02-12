СК возбудил дело о халатности после суицида экс-начальника управления ФСИН в суде

Следственный комитет возбудил дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после того, как бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора ему в Чертановском суде Москвы.

Следователи сообщили, что с места происшествия «изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему». Сотрудники ведомства намерены дать правовую оценку «действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима» и проверить работу металлодетекторов на входе в здание.

Свиридов покончил с собой после того, как суд приговорил его к трем годам колонии. Его признали виновным в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Свиридов был болен раком в четвертой стадии.