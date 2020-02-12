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18:27

Жаров о слухах о его переходе в "Газпром-Медиа": Ничего об этом не знаю

фото ЗакС политика Жаров о слухах о его переходе в "Газпром-Медиа": Ничего об этом не знаю

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ему ничего не известно о том, что он претендует на пост гендиректора холдинга «Газпром-Медиа», передает «Интерфакс».

«Я об этом ничего не знаю. Работаю в качестве главы Роскомнадзора», - сказал Жаров. В пресс-службе РКН также сообщили, что не имеют такой информации.

Ранее о возможном переходе Жарова на новое место работы сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники. Сообщалось, что глава РКН – один из нескольких претендентов на пост главы холдинга.

Также сообщалось, что место Жарова во главе РКН может занять сотрудник администрации президента Андрей Липов. Источник «Интерфакса» утверждает, что подобное назначение не планируется.

Место главы «Газпром-Медиа» осталось вакантным после того, как Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером в составе правительства, сформированном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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