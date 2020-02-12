В Вологде побит столетний температурный рекорд

В Вологде установили температурный рекорд: 10 февраля выдалось самым теплым более чем за последнее столетие, сообщает ТАСС, ссылающееся на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. В северо-западном городе столбик термометра прогрелся до +3,2 градусов по Цельсию.

Также в течение двух предыдущих дни "теплые" температурные рекорды были установлены в Чите и Якутске.

Напомним, что в середине января петербургская погода тоже обновляла исторически самые "теплые" значения. Зима по большей части выдалась бесснежной и, кроме того, местами наблюдалось даже цветение растений.