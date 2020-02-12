Администрация Красносельского района согласовала "социальный" митинг

Организаторы митинга, посвященного социальным и экологическим проблемам Красносельского района, с третьего раза все-таки получили одобрение районной администрации на проведение мероприятия. Об этом ЗАКС.Ру сообщил один из заявителей, муниципальный депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик.

Митинг пройдет 16 февраля в Южно-Приморском парке с 11 до 12 часов. Ранее чиновники отказывали в проведении акции из-за запланированного в тот же день военно-патриотического мероприятия. В итоге организаторы согласились начать митинг раньше.

На митинге, организованном общественными активистами и местными жителями, планируется затронуть проблемы нехватки объектов социальной инфраструктуры, сохранения Жемчужного пляжа и защиты территории Южно-Приморского и Полежаевского парков. Кроме того, координатор «Зеленой коалиции» Красимир Врански рассказал ЗАКС.Ру, что будет поднят транспортный вопрос, касающийся, в частности, острой нехватки новых станций метрополитена.

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