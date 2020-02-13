Сбежавшая из карантина Боткинской больницы петербурженка предстанет перед судом

Куйбышевский райсуд зарегистрировал иск от главного санитарного врача Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении её под медицинское наблюдение, информирует пресс-служба объединенных судебных ведомств города.

В качестве заинтересованных лиц в иске указаны инфекционная больница им. Боткина и 18 отдел полиции.

Напомним, петербурженка Алла Ильина попала в стены медучреждения сразу после того, как прилетела из Китая: врачи заподозрили наличие у девушки коронавируса. Пациентка, впрочем, решила надолго не задерживаться в больнице и предприняла успешную попытку побега, которую запечатлела на телефон. Как утверждает Ильина, сбежала она потому, что ей сообщили об удовлетворительном состоянии здоровья.

Добавим, жертвами нового китайского коронавируса стали уже более 1300 человек.